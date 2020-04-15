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4 زملكاوية "طالعين من عين" الأهلي.. تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم امتلاك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لكتيبة من النجوم في جميع المراكز إلا أن الإدارة الحمراء دائماً ما تسعى للتعاقد مع أفضل اللاعبين، لضمان المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، ولا يجد الأهلي صعوبة في التعاقد مع أي لاعب يبزغ نجمه في أي ناد مصري، باستثناء نجوم نادي الزمالك المنافس التقليدي للفريق الأحمر ومنافسه على جميع الألقاب والذي لن يوافق بالطبع على بيع أياً من نجومه للأهلي مهما بلغت الاغراءات المالية، وهناك عدد من نجوم الفريق الأبيض "طالعين من عين الأهلي" ولكن هناك صعوبة في ضمهم، وما يزيد من حالة التحسر عليهم هو أنهم كان معظمهم قريباً من الأهلي قبل ان ينتقلوا في النهاية ويعد أبرزهم :

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طارق حامد

يعد طارق حامد هو رمانة ميزان الزمالك وأهم لاعب في الفريق الأبيض، و الذي تعول عليه الأجهزة الفنية كثيراً في تحقيق الانتصارات وحصد البطولات البيضاء، ودخل الأهلي في مفاوضات لضمه من سموحة ولكنها لم تُكلل بالنجاح، لينتقل بعدها للزمالك ويحقق مشوار كبير من النجاحات.

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محمود علاء

كان محمود علاء قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي بعد موافقة دجلة على بيعه للفريق الأحمر إلا أن إدارة قلعة الجزيرة تراجعت في اللحظات الأخيرة عن إتمام الصفقة لينتقل بعدها للزمالك ويصبح أحد هدافي الفريق، لإجادته العاب الهواء والكرات الثابته بالإضافة لكونه لاعباً أساسياً في خط الدفاع الأبيض وله دور كبير بالطبع في انتصارات الزمالك.

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مصطفى محمد

يقدم مصطفى محمد مستويات رائعة مع الزمالك والمنتخب الأوليمبي في الفترة الأخيرة ليعتبره البعض مهاجم مصر الأول حالياً، وبالطبع في حالة تواجد مصطفي محمد في أي ناد أخر غير الزمالك كانت إدارة الأهلي ستسعى بقوة لضمه.

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أشرف بن شرقي

أشرف بن شرقي هو نجم نجوم الزمالك في الوقت الحالي ومفتاح لعبه الأول، نجح الزمالك في ضمه من صفوف الهلال السعودي في الصيف الماضي ليصبح من وقتها واحد من أهم مهاجمي الفريق الأبيض، ودخل الأهلي في مفاوضات أكثر من مرة مع بن شرقي لضمه منذ أن كان يلعب في صفوف الوداد المغربي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

 

 

 

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