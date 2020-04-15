شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب بين كارتيرون وإدارة الزمالك بشأن الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع الفرنسي كارتيرون لمناقشة الصفقات الجديدة والتدعيمات والاسماء التي يتفاوض معها النادي، وتعتبر الجلسة المقبلة اشبه بجلسة الحسم بالنسبة لصفقات محددة في مقدمتها صفقة حسام عاشور لاعب الأهلي ومدي احتياج الفريق لجهوده خاصة ان الفرنسي سبق ودرب عاشور في الأهلي منذ ما يقرب من موسمين ويعلم امكانياته جيدا، وكذلك التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة والفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري.

ومن المنتظر أيضا ان يتم مناقشة ملف الأجانب مع كارتيرون في الجلسة المقبلة، سواء الرباعي المتواجد في الفريق وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو ، او الثلاثي المعار رزاق سيسيه في الاتحاد السكندري والنيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب والمغربي حميد احداد المعار الي الرجاء المغربي ، في ظل قرار اتحاد الكرة المنتظر بتقليص عدد الأجانب في الأندية الموسم المقبل الي 3 لاعبين فقط.

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من ناحية اخري يحرص امير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك علي التواصل يوميا مع جميع لاعبي الفريق وافراد الجهاز الفني للاطمئنان عليهم وحل أي مشكلة سواء تتعلق بالنادي او شخصية.

ويجري امير مرتضي اتصالات يومية مع الثلاثي المحترف المتواجد خارج مصر ساسي وبن شرقي واوناجم، ويرتبط امير بعلاقة صداقة مع جميع لاعبي الفريق الامر الذي سمح بتوفير مناخ النجاح للزمالك خلال الفترة الحالية والتتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي قبل تجميد النشاط في العالم بسبب فيروس كورونا.