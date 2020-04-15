شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة تجمع حسام عاشور وشيكابالا وعبد الله السعيد مع منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلة كفاح طويلة خاضها الثلاثى حسام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد، مع الساحرة المستديرة، حتى أصبحوا نجوما، وصار عاشور قائدا للنادى الأهلى، حتى رحيله نهاية الموسم الحالى، وشيكابالا كابتن الزمالك والسعيد قائدا لنادى بيراميدز.





شيكابالا، أعاد ذكريات خطواتهم الأولى مع الكرة وبداية حصدهم للبطولات سواء مع أنديتهم، أو رحلتهم للعب فى عدة أندية، حيث خاض شيكابالا تجربة احتراف فى اليونان، وبدأ السعيد فى الإسماعيلى بعدها انتقل إلى الأهلى ثم رحلة احتراف قصيرة فى فنلندا والسعودية، قبل أن يعودا قائدا للفريق السماوى، بينما ظل عاشور طوال حياته فى الكروية فى القلعة الحمراء حتى الآن.

الصورة التى نشرها شيكابالا، عبر استورى حساب انستجرام الخاص به، تثبت أنه لا بد من الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أهدافك والوصول للقمة والبطولات، لكن يبدو أن الفهد الأسمر سخر من هذه الصورة وزينها بإيموشن "ضحكات ساخرة".

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من ناحية أخرى، قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 مع كل الفرق التى لعب بها حباً فى النجم أحمد الكاس نجم الفريق الأبيض والكرة المصرية السابق.

وأضاف شيكابالا عبر قناة الزمالك: "أحمد الكاس موهبة كبيرة فى الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو فى سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة"، معربا عن عشقه لأحمد الكاس نجم الكرة المصرية السابق، معترفا بأنه هو السبب الرئيسى فى تشجيعه للزمالك.

وأتم شيكابالا حديثه:" الكاس كان فى حتة تانية خالص، ولاعب تاريخى من الصعب تكراره، إنه لاعب متكامل".

ووجه شيكابالا الشكر لكل أطباء مصر والمطلق عليهم الجيش الابيض على المجهود الخارق المبذول لمحاربة فيروس كورونا.