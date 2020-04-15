شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُناقش ملف الأجانب في الأهلي بعد أنباء التقليص في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي ملف اللاعبين الأجانب حال تطبيق قرار اتحاد الكرة الأخير والذي يقضي بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.

ويبحث فايلر مع جهازه إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد من عدمه خاصة وأن الفريق يضم 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، مما يعني أنه في حالة رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق.

ويؤدى لاعبو الأهلى برنامجا بدنيا من منازلهم، بعد إرسال السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة الإجازة للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدنى قبل استئناف تدريبات الفريق، ووضع فايلر برفقة مدرب الأحمال برنامج خاص وتم إرساله للاعبين تضمن إلزام لاعبى الأهلى بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.