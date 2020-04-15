نادي يوفنتوس هو أكثر أندية إيطاليا نجاحاً في البطولات المحلية، وهو أحد أنجح الأندية في العالم، فقد فاز بـ 70 بطولة، منها 59 لقباً محلياً (رقم قياسي)، و 11 لقباً قارياً، وفى سياق هذا التقرير نستعرض معكم سجل بطولات نادي يوفنتوس الإيطالي.

يحتفل نادي يوفنتوس أو كما يعرف بـ”السيدة العجوز” يوم 1 من شهر نوفمبر بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1897، ويتخذ من مدينة تورينو مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب “يوفنتوس”.

ويرجع أول لقب محلي ليوفنتوس عندما تُوج بلقب الدوري الايطالي عام 1905، أما أول لقب قاري حصل عليه كان كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1976-77.

جدير بالذكر ان نادي يوفنتوس هو أول نادي في التاريخ (وما زال النادي الوحيد) الذي فاز بكل المسابقات الدولية الرسمية، وهو أحد مؤسسي رابطة الأندية الأوروبية و رابطة جي-14.

إليكم سجل بطولات نادي يوفنتوس الإيطالي (محلياً)

الدوري الايطالي

فاز يوفنتوس بلقب الدوري 35 مرة أعوام: (1905, 1925-26, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1949-50, 1951-52, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1966-67, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19).

الدوري الايطالي الدرجة الثانية

فاز يوفنتوس بدوري الدرجة الثانية مرة واحدة موسم 2006-07، حيث لم يهبط إلا فى هذا العام بعد حادثة الكالتشيوبولي.

كأس ايطاليا

فاز يوفنتوس بلقب كأس ايطاليا 13 مرة أعوام: (1937-38, 1941-42, 1958-59, 1959-60, 1964-65, 1978-79, 1982-83, 1989-90 1994-95, 2014–15, 2015-2016 , 2016-2017 , 2017-2018).

كأس السوبر الايطالي

فاز يوفنتوس بلقب كأس السوبر الايطالي 8 مرات أعوام: (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 , 2018).

إليكم سجل بطولات نادي يوفنتوس الإيطالي (قارياً)

فاز يوفنتوس بلقب دوري الأبطال مرتين عامي: (1984–85, 1995–96).

كأس الاتحاد الأوروبي

فاز يوفنتوس بكأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات أعوام: (1976-77, 1989-90, 1992-93).

كأس السوبر الأوروبية

فاز يوفنتوس بكأس السوبر الأوروبية مرتين عامي: (1984, 1996).

كأس الكؤوس الأوروبية

فاز يوفنتوس بكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة موسم: (1983–84).

كأس إنترتوتو

فاز يوفنتوس بكأس إنترتوتو مرة واحدة عام: (1999).

كأس الإنتركونتيننتال

فاز يوفنتوس بكأس الإنتركونتيننتال مرتين عامي: (1985, 1996)