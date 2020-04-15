سيد عبدالحفيظ : لن نتخلي عن مؤمن زكريا

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى،أن النادي عقد جلسة مع اللاعب مؤمن زكريا، موضحا أن كل ما يهم النادي هو سلامة اللاعب قبل أي شئ.

وأضاف "عبدالحفيظ" ،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن النادي الأهلى لن يتخلى عن "مؤمن زكريا"، ولا يوجد فرق بين لاعب كبير وصغير، النادي لن يترك أي لاعب.

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وفي سياق اخر أكد الكابتن سيد عبدالحفيظ إن المباراة التى كانت ستجمع بني الأهلى وريال مدريد، فى أغسطس الماضى، بات مصيرها غامضا، بسبب الوباء.

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