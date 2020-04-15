شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يتحدث عن صلاح والخطيب ومرتضى وفتحي.. ويكشف عن «أكبر خطأ» بمسيرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام حسن، المدير الفني لسموحة السابق، إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وحسن شحاتة مدرب المنتخب الأسبق كانا مثله الاعلى في الملاعب. وتابع في تصريحاته لبرنامج «ملعب أون تايم» أنه لم يتقابل مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة جدًا، وأنه لا توجد أي علاقة مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك.

وعن أفضل مدير فني في تاريخ مصر؟ قال العميد: «لا أريد أن يحزن مني أحد، محمود الجوهري لا يقارن بأحد». وقال حسام حسن: «الأهلي كان سيتأثر برحيل وليد سليمان، لكن أحمد فتحى بديله موجود، وخروج شريف إكرامى في صالح اللاعب وصالح الأهلي، ولو من إدارة الأهلي لقمت ببيع صالح جمعة الذي لا يخدم الفريق من أجل معاقبته».

وعن المنتخب الوطني قال العميد: «منتخب مصر كان بأمكانه تقديم مستوى أفضل مما ظهر عليه في مونديال روسيا الأخير خاصة وأن محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي يتبني عليه تكتيك فرق بأكملها ومعه ترزيجيه ومحمد الننني الذي كان له دور مع المنتخب لكن حالياً هناك من هم أفضل منه مثال دونجا».

وأكد «حسن» أن «أكبر خطأ رحيله عن منتخب الأردن للقدوم للزمالك في 2014»، مضيفا: «كان أملي أن أكون فريقا باللاعبين القادمين من كل مكان للفوز ببطولة. أموال الزمالك لم تكن أكثر بالمناسبة».

وتابع: «عد قرعة كأس العالم 2018 ومقابلتي مع بوتين وأساطير كروية، لم أجد نفسي في قرعة كأس الأمم. صامويل إيتو ونوانكو كانو كانا في المقصورة كأنها بلدهما».

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