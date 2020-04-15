رضا عبد العال : حسام حسن لو قعد من هنا للسنة الجاية يمدح في الأهلي مش هيمسك مدير فني

قال الكابتن "رضا عبد العال"، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن نادي الزمالك صاحب فضل علي حسام وإبراهيم حسن نجوم الأهلي والزمالك السابقين، وفتح لهم بابه بعدما تم طردهم من النادي الأهلي.
وأضاف "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" والمذاع عبر فضائية "Ten" أن جماهير الزمالك تحب حسام وإبراهيم حسن أكثر من جماهير الأهلي,معقبا : النادي الأهلي لم يحترم تاريخ التوأم ،وحسام لو قعد من هنا للسنة الجاية يمدح في الأهلي مش هيمسك مدير فني.
وتابع أن مشكلة جماهير الأهلي أنها تساند قرارات مجلس الإدارة علي مر التاريخ، ضد نجوم وأساطير النادي، ويتجاهلون إنجازاتهم وبطولاتهم.
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