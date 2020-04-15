شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك برنامج تدريب شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تكليفات جديدة وبرنامج جديد للاعبين لتنفيذه اثناء فترة الحظر المنزلي الحالي وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم.

كارتيرون أرسل للاعبين عبر جروب عبر تطبيق " واتساب " برنامج تدريبي يتم تنفيذه خلال الـ 10 أيام المقبلة والتي تسبق بداية شهر رمضان المعظم يتمثل في زيادة معدلات الحركة والتدريب بالكرة في مراكز الشباب او الحدائق، وكذلك ويادة تدريبات رفع اللياقة البدنية بعدما بدأ اللاعبون في الخروج من المنازل صباحا وخوض تدريبات في أماكن مفتوحة.

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كما طلب الجهاز المعاون من اللاعبين اجراء قياسات بدنية وارسالها لمتابعة كل لاعب ومعرفة مستوي اللياقة البدنية، فيما طلب كارتيرون من اللاعبين ضرورة ارسال فيديو يوميا لكل لاعب اثناء خوضه التدريبات لعدة أسباب في مقدمتها الاطمئنان علي تنفيذ اللاعبين للبرنامج كاملا دون أي تغيير.

اما عن الاستعداد لشهر رمضان المعظم فقد شدد كارتيرون علي اللاعبين بتقليل الدهون والسكريات بداية من الفترة الحالية تدريجيا ومع انطلاق شهر رمضان يتم وضع برنامج غذائي جديد ، واكد كارتيرون للاعبين ان اجسامهم في فترة خمول حاليا عن الوضع المعتاد عليه لاعب الكرة طوال الموسم، لذا فعليهم التقليل من الدهون والحلويات بداية من الفترة الجارية التي لا يؤدي فيها اللاعبون للتدريبات.