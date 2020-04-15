شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قضايا فنية عالقة في الأهلي خلال توقف الدوري.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة الأهلي في انهاء عدد من الملفات الكروية الهامة مستغلة فترة توقف بطولة الدوري العام، لايقاف النشاط الكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن أبرز الملفات التي نجحت إدارة الأهلي في انهاءها هو تجديد عقد الحاوي وليد سليمان، والموافقة على رحيل الثنائي الحارس شريف اكرامي وأحمد فتحي بعد انتهاء عقديهما مع الفريق، بالإضافة لتمديد عقود أكثر من لاعب منهم محمد هاني وأيمن أشف إلا أنه لازال هناك أكثر من ملف حيوي لم يحسم حتى هذه اللحظة داخل القلعة الحمراء أهمهم :

مستقبل حسام عاشور

أبلغ مسئولو الأهلي حسام عاشور برفض تجديد عقده، وتم مطالبته بالاعتزال نهاية الموسم إلا أن اللاعب طلب مهلة لاتخاذ قراره النهائي في ظل رغبته في الاستمرار بالملاعب، ويعقد عاشور في الوقت الحالي جلسات اجتماع مع مسئولي الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، لسماع عروضهم ودراسة الموقف بدقة قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالرحيل عن الأهلي والاستمرار في الملاعب أو قبول عرض الإدارة الحمراء والاعتزال نهاية الموسم الجاري.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

موقف رمضان صبحي

يحاول مسئولو الأهلي تحديد موقف رمضان صبحي سواء باستمراره مع الفريق أو عودته لناديه هيدرسيفيلد الأنجليزي نهاية الموسم بعد انتهاء فترة اعارتهن ويشترط مسئولو الأهلي تخفيض النادى الإنجليزى مطالبه المالية من 10 أو 9 ملايين جنيه إسترلينى إلى 4 أو 3 ملايين للدخول فى صفقة الشراء النهائى لرمضان صبحي أو استعارته مقابل 2 مليون دولار كحد أقصى، خاصة أن خزينة القلعة الحمراء لا يمكن أن تتخطى مبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين جنيه إسترلينى لشراء اللاعب نهائياً.

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بديل أحمد فتحي

تسبب رحيل أحمد فتحي المفاجئ في تكثيف الإدارة الحمراء من جهدها لإيجاد خليفة له وتدعيم مركز الظهير الأيمن الذي لا يتواجد فيه بشكل صريح حالياً سوى محمد هاني، ويعول فايلر وجهازه المعاون على كريم نيدفيد وأكرم توفيق لاعبي الفريق كثيراً لتدعيم هذا المركز ولكن بعد تعافي الأول من الإصابة وانتهاء فترة اعارة الثاني للجونة، كما دخلت الإدارة الحمراء في مفاوضات مع أكثر من ظهير أيمن أخر، على رأسهم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.