حسام حسن يكشف كواليس رحيله عن بيراميدز وعلاقته بمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رفض حسام حسن، المدير الفني السابق لبيراميدز كشف كواليس رحيله عن النادي الوليد في الموسم الماضي، مؤكدا أن لديه كرامة لن يتنازل عنها مع كامل احترامه للإدارة وأن قرار مغادرة الفريق كان بيده.

وقال حسام حسن، في حواره مع "أون تايم سبورتس ": "لم يكن هناك اتفاق مع بيراميدز أثناء قيادتي للمصري، لكني قررت الرحيل عن المصري بعد مباراة فيتا كلوب في نصف نهائي الكونفدرالية، حيث تحملت العديد من الأشياء وقلت في داخلي أننا قدمنا أقصى ما لدينا مع المصري، وشعرت بأنني سأخسر قوام الفريق وهناك لاعبون تم بيعهم دون معرفتي، كنت سأوافق في حالة وجود البديل، وهذا ليس لي لكنه من أجل الفريق وثقة الجماهير التي كانت ترمي الحمل عليّ".

وأضاف: "قررت الرحيل عن المصري وكان ذلك الحل الأفضل لي، وفوجئنا بعد ذلك بعرض بيراميدز واتخذت قرارا بتولي القيادة الفنية للفريق، ولم أرحل إلى هناك من أجل الأموال كما تردد، العرض المالي لم يكن الفيصل في قبولي عرض بيراميدز".

وتابع: "أغضبتني طريقة الرحيل عن بيراميدز؟ هناك حقائق لا يجوز قولها، لكنها تشرفني كبني آدم لأن لدي كرامة لا أتنازل عنها، كل الاحترام للإدارة، لكني اتخثذت قرار الرحيل بيدي لأني لم أقبل على نفسي شيء معين".

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وكان حسام حسن خاض مع بيراميدز 11 مباراة، حقق خلالهم ست انتصارات وخمس تعادلات، قبل أن يعلن بيراميدز في يناير 2019 تعيين الأرجنتيني رامون دياز مدربًا للفريق خلفًا للعميد.

وانتقل حسام حسن للحديث عن رحيله عن الزمالك أثناء الولاية الثانية في 2014 قائلا: "كنت أريد التوقيع على عقد يربطني بالنادي لمدة عام واحد لكنهم كانوا يريدون أن تكون المدة عامين، واختلاف الفكر مع مسؤولي الزمالك كان وراء رحيلي عن النادي".

وأكمل: "ما أحزنني هو تركي لمنتخب الأردن، كان خطأ كبيرت، كونت فريقا من أول السطر ومن الشرق إلى الغرب، وخضت 3 مباريات فقط، فزنا في البداية على طلائع الجيش 6-1 لكننا تعادلنا أمام اتحاد الشرطة والداخلية، رغم أن الأداء كان يتذكره الجميع، لم أكد أبدأ مهمتي حتى أرحل عن النادي".

وأكمل: "كان هناك عدة مشاكل فنية بسبب الفريق الذي تم تكوينه، وجاء البرتغالي جيسفالدو فيريرا وحقق نجاحات مع الزمالك بالفريق الذي صنعته".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلا: "لا توجد أي علاقة حاليا مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، كل الاحترام للجميع".