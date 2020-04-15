حسام حسن: لست "مدرب روح" فقط.. ورسالة لصالح جمعة وشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد حسام حسن المدير الفني السابق للنادي المصري، أنه يحب الابتكار وإيجاد الحلول، والأمر ليس متعلق بالروح فقط.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة "أون تايم سبورس ١" "عندما يكون هناك شخص حزين من نجاح شخص أخر، ستجد أنه سيختلق أي مبرر لكي يقلل منه".

وتابع "الروح عنصر من عناصر نجاح المدرب أو اللاعب، يتم استكمال الأمور الفنية بالروح".

وأكمل "أن أكون مدرب لديه حلول وابتكار هو الأفضل، عندما توليت الزمالك في أول فترة لي، الجميع كان يلعب بـ٥ لاعبين في الخط الخلفي".

وأضاف "كل المدربين الكبار بما فيهم جوزيه وأسماء مصرية أخرى كانت تلعب بتلك الطريقة، لكن بالنسبة لي قمت باللعب بـ٤ في الخط الخلفي".

واستمر "احاول الاجتهاد والابتكار، هذا هو هدفي، عندما توليت الزمالك والمصري والأردن هل كان لهم شكل مختلف وحلول".

واختتم "محمد حمدي وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسي الجميع أشاد بهم وكنت مدربهم، قمت بتصعيد عمر جابر ومحمد إبراهيم، شيكابالا عندما تألق بعد عام من عدم اللعب، هل هذا بالروح فقط".

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من جانبه، وجه حسام حسن عدد من الرسائل لصالح جمعة لاعب الأهلي، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وقال حسام حسن "أحمد الشناوي أخطأ في حق نفسه كثيراً، أتمنى أن يراجع نفسه، سيخسر الكثير".

وتابع "صالح من جمعة وفقا لما علمته أنه حصل على أكثر من حجمه والأهلي صبر عليه كثيراً، يجب أن يذهب لنادي أخر لكي يعلم قيمة الأهلي طالما لن يستفيدوا منه".

وأكمل "شيكابالا لديه إمكانيات كبيرة، سوف يفيد الزمالك، يجب أن يساعد نفسه وكذلك النادي يساعده، تأثيره المعنوي على الجماهير واللاعبين كبير، يجب أن يكون متواجد في الصورة، بدء الموسم بشكل قوي، عندما يبتعد ويشعر أن دوره يقل نفسياً يتأثر".

وأضاف "أتمنى أن يتأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا، مباراة الوداد والأهلي صعبة للغاية، والزمالك يتفوق على الرجاء".

واستمر "لو الدوري لم يكتمل، الأهلي يستحق أن يتوج بطلا للمسابقة، الدوري من حق الأهلي، لن يستطيع أحد اللحاق به، لا أعلم اللوائح".

واختتم "كأس مصر بين الأهلي والزمالك".