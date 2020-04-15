حسام حسن: أبو ريدة يصدر "بعبع مشاكلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام حسن، المهاجم التاريخي لمنتخب مصر، أنه لم يجد التقدير المناسب من هاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى لاقى اهتماما عالميا لم يجده في مصر.

وقال حسام حسن، في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "وجودي ضمن النجوم العالميين في قرعة مونديال روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعكس اهتماما عالميا لم أجده هنا".

وأضاف: "من الصعب أن أطلب التكريم من أحد بعدما قدمته خلال مسيرتي مع المنتخب والأندية، حب الجماهير المصرية أغلى تكريم حصلت عليه طوال مشواري مع كرة القدم".

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وتابع: "هل هاني أبو ريدة له دور في هذه المعاملة غير اللائقة.، ما هو الموقف الذي اتخذ تجاه حسام وإبراهيم حسن في اخيارات قرعة أمم أفريقيا التي احتضتها مصر والمرشحين لقيادة المنتخب؟".

وأكمل: "هل من الطبيعي دعوة نجوم أفارقة لبطولة تُقام في مصر وتجاهلي؟ أعلم أن أبو ريدة المتحكم في الكرة المصرية يصدر للإعلام بعبع افتعالي للمشاكل وعدم قدرتي على قيادة المنتخب".

وأكد: "حصلت على رخصة العمل في آسيا التي من الصعب أن يحصل عليها أي مدرب آخر من إفريقيا، تجربتي مع منتخب الأردن لم تشهد أي وقائع خروج عن النص".

وأتم قائلا: "بالطبع أصبحت أكثر هدوء واكتسب خبرات وتعلمت من الماضي، عندما تعرضت لظلم تحكيمي لم أصدر ردود فعل غاضبة، توليت قيادة المصري في الجزائر والمغرب دون وجود أي مشاكل".