عادل عبدالمنعم: الزمالك تفاوض معي.. والمقاصة طلب ٢٠ مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي
قال أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى مصر المقاصة، إنه جلس مع وسيط وأحد مسؤولي الزمالك في مطلع الموسم الجاري لضمه.
وأضاف عبد المنعم ـ خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "جمهور التالتة" ـ :"الزمالك تحدث مع مصر المقاصة لضمي في بداية الموسم ثم جلسوا معي ولكن لم أوقع أو أتحدث معهم في بنود عقد".
وأشار حارس المقاصة، إلى أن مصر المقاصة طلب 20 مليون جنيه من الزمالك، مضيفًا:"لم تحدث أي تطورات بعدها فلم أتحدث معهم وهم كذلك".
وردًا على سؤال مقدم البرنامج إبراهيم فايق عن طلب المقاصة 20 مليون جنيه من الزمالك لضمه، قال أحمد عادل عبد المنعم:"
ونوه عبد المنعم إلى إن ميدو ـ المدير الفني السابق لفريقه ـ سأله في أول جلسة بينهما في المقاصة عن رغبته في الانتقال للزمالك فأكد له أنه يريد البقاء في المقاصة؛ حيث يظهر بصورة جيدة وأصبح قريبًا من الانضمام للمنتخب.
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