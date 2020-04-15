ملف الثلاثاء.. صلح جريشة ونور الدين.. وتخفيض رواتب لاعبي الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نستعرض أبرز أحداث يوم الثلاثاء 14 أبريل
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