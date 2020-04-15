مرتضى منصور: تم اللجوء لـ"فيفا" بسبب العنصرية ضد شيكابالا.. ولن نترك حقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم تم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حق محمود عبدالرازق "شيكابالا" بسبب الهتافات العنصرية التي تعرض لها.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتوقيع عقوبات على شيكابالا بعد مباراة السوبر بسبب ما بدر منه تجاه جماهير النادي الأهلي، وبرر اللاعب موقفه بأنه كان "رد فعل" بعد تعرضه للسباب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" "عمرو الجنايني الذي يدعي أنه مشجع للزمالك، قال كلام خطير أثناء حواره مع سيف زاهر ولم يرد على اتصالات قناة الزمالك به للرد على استفساراتنا".

وتابع "الجنايني قال أنه قام بتقبيل رأس وليد سليمان بسبب ما سمعه من محمد فضل فيما يخص أحداث مباراة كأس السوبر في الإمارات، ألم يكن متواجداً بالملعب ويشاهد ما فعله وليد".

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وصرح "ألم يكن الجنايني متواجداً في الملعب ويستمع لجماهير الأهلي وهي تقوم بتوجيه السباب لشيكابالا ووالدته والهتافات العنصرية ضد اللاعب، من الأولى بتقبيل الرأس".

وشدد "هناك قضية دولية في الفيفا بسبب العنصرية ضد شيكابالا وما حدث، لن نترك حق أي لاعب في الزمالك".

واختتم "هو يدعي بأنه ينتمي للزمالك، وما علاقته بكرة القدم لكي يتواجد في هذا المنصب".

يذكر أن الزمالك توج بطلا لكأس السوبر المصري بالإمارات على حساب الأهلي، في مباراة شهدت نهايتها أحداث مؤسفة بين لاعبي الفريقين داخل أرض الملعب.