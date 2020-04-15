المحترف المصري بأمريكا إسلام جمال يرغب في الانضمام لصفوف الأهلي

أبدى المصري إسلام جمال المحترف لدى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي انلاند امباير أف سي الأمريكي رغبته في الانضمام لصفوف النادي الأهلي . وقال جمال في تصريحات تلفزيوينة ل "بواية الوفد" أنه يرغب في استكمال مسيرته الكروية في الدول الاوروبية للطوير من مستواه. وأضاف قائلاً انه في حالة عودة إلى مصر يرغب فقط في اللعب ضمن صفوف النادي الأهلي ولو بدون مقابل . مصر يرغب فقط في اللعب ضمن صفوف النادي الأهلي ولو بدون مقابل . وواصل جمال قائلاً انه سبق له اللعب في العديد اللأندية مؤكدا أنه من ناشئين النادي الأهلي المصري ويلعب في مركز الجناح الأيمن والهجوم. Advertisements وكان جمال لعب لكلا من الأهلى والنصر وقها بالإضافة إلى امونيا القبرص والساحل الكويتي وليجاسي الامريكى . الأهلى والنصر وقها بالإضافة إلى امونيا القبرص والساحل الكويتي وليجاسي الامريكى . وأكد المحترف المصري انه حقق الكثير من الارقام الإيجابية في مختلف الاندية وحصل الموسم الماضي على هداف الدوري الأمريكي برفقة فريقة الحالي الدي يتولى قيادته . وأختتم إسلام جمال قائلًا انه يرغب في الوقت القادم في أخذ خطوة إلى الأمام بعد تخطي الأزمة التي تمر بها بلاد العالم بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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