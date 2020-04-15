شكرا لقرائتكم محمود وادي يدخل دائرة اهتمامات مسئولي الزمالك لضمه في الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، في دائرة اهتمامات مسئولي نادي الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الابيض .

وقام عدد من وكلاء اللاعبين عرض اللاعب الفلسطيني علي مسئولي الزمالك ، علي أن يدخل في صفقة تبادلية مع عمر السعيد مهاجم الفريق الابيض بعد الاتفاق مع مسئولي المصري البورسعيدي .

وتبلغ القيمة التسويقية لمحمود وادي المهاجم الدولي الفلسطيني 325 ألف جنيه إسترلينى، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في احصائيات الاعبين.

ونستعرض أبرز أرقام المهاجم الدولي الفلسطيني مع فريق المصري البورسعيدي ومع منتخب فلسطين .

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شارك محمود وادي مع المصري البورسعيدي في 61 مباراة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، سجل 17 هدفًا وصنع 8 وفي الموسم الحالي شارك فى 25 مباراة من بينها 13 فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف فيما صنع 5 أهداف فى المسابقة المحلية.

وعلى مستوى بطولة كأس الكونفدرالية شارك وادي مع المصري البورسعيدي في 10 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

أما عن مسيرته الدولية مع منتخب فلسطين ، شارك محمود وادى فى 13 مباراة، لم يسجل أي أهداف وصنع هدفين، حيث كان أول لقاء دولي رسمي له أمام منتخب المالديف، وشارك لمدة 50 دقيقة فى المباراة .