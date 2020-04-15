شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن فى حوار المفاجأت: الخطيب مثلى الأعلى.. وأحمد فتحى متعود على الرحيل بسبب الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مثله الأعلى، مؤكدًا أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وحسن شحاتة مدرب المنتخب الأسبق يعدان مثله الأعلى.

أضاف حسام فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه لم يتقابل مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة جدًا، لافتًا إلى إنه لا توجد أى علاقة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وعن ملف تجديد الأهلى لنجومه الكبار، قال: "كان يجب علي الإدارة فتح ملف تجديد اللاعبين الكبار منذ فترة، وتأخرهم فى المفاوضات خطأ مثلما حدث فى ملف عبد الله السعيد، لكن الفريق لن يتأثر برحيل أحمد فتحى، ولو كنت مكانه لجددت ولو بـ 2 مليون فقط وليس 11 مليون جنيه، لكن أحمد فتحى معتاد على هذا الأمر خاصة وإنه انضم للمارد الأحمر بنفس الطريقة من الإسماعيلى".

تابع حسام حسن حديثه: "الأهلي كان سيتأثر برحيل وليد سليمان، لكن أحمد فتحى بديله موجود، وخروج شريف إكرامى فى صالح اللاعب وصالح الأهلي، ولو من إدارة الأهلي لقمت ببيع صالح جمعة الذى لا يخدم الفريق من أجل معاقبته".

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وأوضح أن الدوري من حق الاهلي حال إلغاء الموسم بسبب فيروس كورونا ، موضحاً أن الحديث عن عصبيته وعد أحقيته في بعض المناصب بسبب هذه العصبية ليس مجرد "فزاعة" يلجأ لها البعض لإبعاده عن هذه المناصب ، موضحاً أنه وراء تألق وأكتشاف بعض اللاعبين أمثال شيكابالا وحسين ياسر وإسلام عيسى.

وقال أن منتخب مصر كان بأمكانه تقديم مستوى أفضل مما ظهر عليه في مونديال روسيا الأخير خاصة وأن محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي يتبني عليه تكتيك فرق بأكملها ومعه ترزيجيه ومحمد الننني الذي كان له دور مع المنتخب لكن حالياً هناك من هم أفضل منه مثال دونجا.

ورشح حسام حسن الزمالك والوداد المغربي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي والاهلي .