شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الرحيل عن منتخب الأردن لتدريب الزمالك من أكبر أخطاء حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية، أن من أكبر أخطاء حياته إنه ترك تدريب منتخب الأردن والعودة من أجل تولى قيادة فريق الزمالك، خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها مع المنتخب الأردنى.

أضاف حسام خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم": "أكبر أخطائى انى تركت تدريب الأردن وعدت لتولى تدريب الزمالك، وكنت على أمل تحقيق شيئ للأبيض، والعرض المالى من الزمالك حينها كان أقل بكثير من الأردن، وطلبت توقيع موسم واحد لتحقيق أهدافى، ورحلت سريعًا بسبب فكر الإدارة".

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وأشاد حسام حسن بالراحل محمود الجوهرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، مؤكدًا إنه كان يمتلك عقلية فنية لا مثيل لها، بخلاف أسلوبه فى التعامل مع اللاعبين، لافتًا إلى إنه أفضل مدرب تولى قيادة منتخب مصر -من وجهة نظره الشخصية- وكنت أتمنى أن يتم تخليد ذكرى الجهرى فى الرياضة المصرية.

وعن أفضل جيل، قال نجم الكرة الصرية، أن جيل 90 هو الأفضل، وإنه كان يتمنى صناعة جيل مثله مع بعض مزايا الأجيال الحالية.