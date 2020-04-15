شكرا لقرائتكم خبر عن العقود الخارجية سلاح الزمالك للحفاظ علي الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفكر إدارة الكرة بنادي الزمالك في عمل عقود ثلاثية مع اللاعبين الأجانب الذين سيتم إعارتهم في الموسم الجديد، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في كل ناد إلي 3 لاعبين فقط.

ويمتلك الزمالك 4 لاعبين في قائمته الحالية بخلاف 3 لاعبين معارين، باجمالي 7 لاعبين أجانب، وهم التونسي فرجاني ساسي والمغربيان محمد اوناجم واشرف بن شرقي والكونغولي كاسونجو والمغربي حمدي احداد والنيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه وفي حال تطبيق قرار اتحاد الكرة بداية من الموسم الجديد، فان الزمالك سيضطر للاستغناء عن 4 لاعبين أجانب ما بين البيع والاعارة للاستفادة من تسويقهم بدلا من رحيلهم مجاني.

وتدرس إدارة الكرة علي عمل عقود ثلاثية مع اللاعبين الذين سيتم اعارتهم لضمان حقوق النادي حيث يحق للاعب ان يرحل مجانا من ناديه في حالة عدم قيده في قائمة الفريق او ارتباطه بعقد ثلاثي بين ناديه الحالي واللاعب والنادي الذي سينتقل اليه.

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اما بالنسبة للاعبين المصريين فقد وضعت إدارة الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، ستكون هي صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائري حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتي لاعب الوداد، وكريم العراقي ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذي اصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك في الصيف المقبل، وسيتم إجراء تعديلات في قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة جرى يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.