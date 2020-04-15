شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنبى منبع تصدير حراس المرمى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برز عدد من حراس المرمى على الساحة الرياضية فى الفترة الأخيرة، وخطفوا الأضواء، ومن المفارقات أن أغلب هؤلاء اللاعبين خرجوا من مدرسة إنبى، ويأتى فى مقدمتهم محمد أبو جبل حارس عرين الزمالك الذى نجح فى حجز مقعد أساسى بتشكيل الفريق بعد تفوقه على زميله محمد عواد، كما تألق على الساحة كلاً من عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، والمهدى سليمان حارس بيراميدز، وعلى لطفى حارس الأهلي، ومحمود جاد حارس إنبى الحالى.

محمد أبو جبل

أبو جبل الحارس الأول للزمالك فى الوقت الحالى، نجح فى حجز مقعده بعد تفوقه على منافسه فى الفريق محمد عواد، خرج من بوابة فريق إنبى بعد ظل فى الفريق البترولى من 2008 حتى 2013، قبل أن ينتقل للزمالك ثم غلى سموحة والعودة مجددًا للقلعة البيضاء.

المهدي سليمان

أصبح المهدى سليمان الحارس الأول لفريق بيراميدز وينافس أحمد الشناوى بكل قوة، وبزغ نجمه على الساحة الرياضية حتى ترددت أنباء قوية عن رغبة الأهلي فى التعاقد معه بعد رحيل شريف إكرامى وقربه الشديد من الانضمام لبيراميدز، وبدأ المهدى مسيرته مع إنبى ثم انتقل للمقاولون العرب، ثم إلى بتروجت وبعدها إلى غزل المحلة ومنه إلى سموحة ثم استقر حاليًا فى بيراميدز.

عامر عامر

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عامر عامر الذى أثبت جدارته فى حراسة عرين الانتاج الحربى، ونجح فى مغازلة الأندية الكبرى فى الدورى وعلى رأسهم الأهلى والزمالك، بدأ مسيرته فى نادى إنبى ثم انتقل إلى الجونة وبعدها إلى الإنتاج الحربى.

علي لطفي

على لطفى الحارس الثالث لمرمى الأهلي، أثبت جدارته مع كل أختبار يقع به، وجعل المسئولون بالقلعة الحمراء يتوقعون إنه سيكون مستقبل حراسة المرمى فى الفترة المقبلة، وانضم على لطف للمارد الأحمر قادمًا من إنبى موسم 2017 – 2018.

محمود جاد

محمود جاد هو الحارس الأول لفريق إنبى الحالى، نجح اللاعب فى خطف الأنظار ونال اشادة جميع المحللين والمتابعين، وأختاره عدد من مدربى حراس المرمى مثل فكرى صالح وحسن نصر ضمن أفضل الحراس على الساحة فى الوقت الحالى.