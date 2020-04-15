شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : حمدي النقاز طلب العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن التونسى حمدي النقاز طلب العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء وتم الرفض عقب هروبه وانه تم تسديد مستحقاتة بالكامل .

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أن نادي الزمالك لم يصله أى قرار من الفيفا بخصوص حمدي النقاز، وتساءل مرتضى منصور عن علاقة نصر عزام المستشار القانونى السابق للزمالك بالفيفا، ولماذا تعمد الأخير إثارة المشاكل لنادي الزمالك عقب رحيله.

وتابع مرتضى منصور أن حمدى النقاز طلب العودة للزمالك عقب هروبه، لكن النادي رفض التعامل مع لاعب هارب وأن زميلة التونسى فرجانى ساسىى شاهد على هذة الوقعة .

وأشار رئيس نادى الزمالك أنه تقدم بشكوى الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضدد الهتافات العنصرية التى تعرض لها محمود عبد الرازق شيكابلا قائد فريق الزمالك من قبل جمهور الاهلى و أنه مستمر فى هذة القضية لحين أخذ حق اللاعب ويتسأل أين المسئولين فى هذا الامر .

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .