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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكي: أنا أهلاوي ولم أتخيل يوما الإنضمام للزمالك..وميدو "ظلمني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال أحمد حسن مكى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه اقترب من التوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات مشيرا أنه اهلاوي حتى وقع عقوده مع الزمالك.
وأوضح: "أحمد عيد عبد الملك من أسباب انضمامي للزمالك والنادي أضاف لي الكثير، وتابع: "أحمد حسام ميدو أكثر مدير فني ظلمني وهيكتور كوبر حقق المطلوب منه بالتأهل لنهائيات كأس العالم" .
من ناحية أخرى ، أغلق الأهلي ملف نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي باهر المحمدي خلال الفترة الحالية، وأقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سياسة مالية جديدة تقضي بالاعتماد على أبناء النادي ومنحهم الفرصة الكاملة خاصة بعد تألق بعضهم خلال مرحلة الإعارة التي خرجوا فيها للبحث عن فرصة أخرى في القلعة الحمراء.
ويدرس النادي الأهلي استعادة عدد من لاعبيه في مركز الدفاع لمنح الفرصة لرامي ربيعة اللعب بمركز المدافع الأيمن خاصة وأنه سبق وأن شارك فيه كلاعب شاب مع الأهلي ومنتخب مصر للشباب مع المدير الفني وقتها ربيع ياسين.
ويخوض الأهلي حاليا تدريبات بدنية منفردة خلال فترة الحجر المنزلي بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
وكان اللاعب باهر المحمدي ضمن خطط النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الا ان الظروف القهرية التي تمر بها الأندية في مصر والعالم جعلت إدارة القلعة الحمراء تتريث خلال الفترة الحالية بعد تراجع الموارد المالية وانخفاض معدل الدخل في المؤسسات الرياضية بالكامل.
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