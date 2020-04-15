شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكي: أنا أهلاوي ولم أتخيل يوما الإنضمام للزمالك..وميدو "ظلمني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد حسن مكى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه اقترب من التوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات مشيرا أنه اهلاوي حتى وقع عقوده مع الزمالك.

وأكد مكي في تصريحات تلفزيوينة قائلا: "جلست مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب وفشلت المفاوضات بسبب مغالاه إدارة حرس الحدود.. وأنا كنت اهلاوي حتى انضممت للزمالك ولم أكن أتخيل الانضمام للزمالك بسبب المشاكل الإدارية"

وأوضح: "أحمد عيد عبد الملك من أسباب انضمامي للزمالك والنادي أضاف لي الكثير، وتابع: "أحمد حسام ميدو أكثر مدير فني ظلمني وهيكتور كوبر حقق المطلوب منه بالتأهل لنهائيات كأس العالم" .