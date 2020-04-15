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اللجنة الأولمبية المصرية تنعي المقدم محمد الحوفي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ببالغ الحزن شهيد الوطن والواجب المقدم محمد الحوفي، والذي استشهد أثناء تعامله مع بعض العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية مساء اليوم.

 

ويتقدم مجلس الأولمبية المصرية بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد مثمناً دور الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستعداداها الدائم للتصدي لداعات التخريب والدمار، وتتبعهم في كل شبر من أرض وطننا الحبيب، عاشت مصر نسيجاً واحداً، متمتعة بالأمن والأمان تحت قيادتها الحكيمة.

 

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وكان الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى، قدم حياته فداء للدفاع عن الوطن، خلال استشهادة اليوم،  فى تبادل اطلاق النيران بين رجال الشرطة و مجموعة من العناصر الإرهابية بالأميرية.

 

 

 

 

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