شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين في الأهلي: رشحت ثنائى واعد لتعويض أحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالأهلى، أن القطاع يمتلك لاعبين على أعلى مستوى يستطيعون خدمة الفريق الكروى الأول، وخاصة فى مركزى الظهير الأيمن وحراسة المرمى، لتعويض رحيل أحمد فتحى وشريف إكرامى.

أوضح مبروك فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أن هناك أكثر من حارس مرمى يستطيعون اللعب فى الفريق الأول من بينهم مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان، وحمزة وغيرهم.

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وعن مركز الظهير الأيمن، قال رئيس قطاع الناشئين: "تحدثت مع محسن صالح، ورشحت له اثنان من اللاعبين الواعدين لتعويض رحيل أحمد فتحى وقولت له إنهم على ضمانتى الشخصية وهم أحمد سيد عبد النبى وفارس طارق، وهم مستقبل الأهلي فى مركز الظهير الأيمن".

وتحدث فتحى مبروك عن التواصل مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول، مؤكدًا أن هناك حلقة وصل دائمة بينهم وتنسيق من أجل خدمة الفريق الأول وقطاعات الناشئين.

ووجه فتحى مبروك نصيحته لحسام عاشور، مطالبه بالاعتزال داخل النادى الأهلي وعدم الانتقال لأى فريق أخر بعد نهاية تعاقده، خاصة وإنه حصد العديد من البطولات.