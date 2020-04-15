شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق : ضبطت لاعب بيشرب سجائر في النادي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن ظبطه لأحد لاعبي نادي الزمالك خلال معسكر لهم في الإسماعيلية، يشرب السجائر.
وقال : "ضبطنا اللاعب في الغرقة يشرب سجائر ولكنه رفض فتح باب الغرفة، وبمجرد دخولي أنا والقباني الغرفة، هرب هذا اللاعب داخل الدولاب في موقف كوميدي"
يذكر أن ، أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة في الزمالك، يحرص علي التواصل يوميا مع جميع لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني للاطمئنان عليهم وحل أي مشكلة سواء تتعلق بالنادي أوشخصية.
ويجري امير مرتضي اتصالات يومية مع الثلاثي المحترف المتواجد خارج مصر ساسي وبن شرقي واوناجم، ويرتبط امير بعلاقة صداقة مع جميع لاعبي الفريق الامر الذي سمح بتوفير مناخ النجاح للزمالك خلال الفترة الحالية والتتويج ببطولتي السوبر الافريقي والمحلي قبل تجميد النشاط في العالم بسبب فيروس كورونا.
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