لاعب الزمالك السابق : ضبطت لاعب بيشرب سجائر في النادي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن ظبطه لأحد لاعبي نادي الزمالك خلال معسكر لهم في الإسماعيلية، يشرب السجائر.

وتابع صالح في تصريحات تليفزيونية : "كنا في معسكر للزمالك في الإسماعيلية، وهناك شخص قالي أنا ووائل القباني أن لاعب في الزمالك سيأتي له الغرفة من أجل شرب السجائر".

وقال : "ضبطنا اللاعب في الغرقة يشرب سجائر ولكنه رفض فتح باب الغرفة، وبمجرد دخولي أنا والقباني الغرفة، هرب هذا اللاعب داخل الدولاب في موقف كوميدي"

Advertisements