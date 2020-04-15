شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه بسبب اقترابه من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، يرفض تخفيض راتبه بسبب علمه برحيله فى نهاية الموسم الحالي.

وقال عبدالعال فى تصريحاته تليفزيونية : "سيد عبدالحفيظ لا يريد تخفيض عقده بعد علمه بأنه سيرحل عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، وإذا كان يضمن استمراره سيوافق على التخفيض"، وأضاف عبد العال: "الكلمة الأولى والأخيرة فى الأهلي والزمالك لمجلس الإدارة، ومدير الكرة ينفذ تعليمات المسؤولين فقط".

وكان سيد عبد الحفيظ قد صرح إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين بسبب توقف النشاط الكروي فى مصر لإنتشار فيروس كورونا.

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وأكد سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "تحدثنا مع أقدم اللاعبين من أجل تخفيض العقود بناء على رغبات مجلس إدارة النادي الأهلي " ، مضيفا ً : "الأزمة الجارية هي أزمة عالمية ويجب على الجميع الإلتزام بها ونتواصل مع اللاعبين من أجل هذا الشأن لتخفيض العقود حال استمرار الأزمة".

وأوضح: "الأهلي ليس أغنى من ريال مدريد أو برشلونة والجميع يخفض عقوده" ، و أنه تحدث مع عدد من لاعبي الأهلي الكبار من أجل تخفيض العقود في الفترة المقبلة حال استمرار أزمة توقف النشاط الرياضي ،تحدثنا مع كبار اللاعبي ومن ضمنهم شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي باعتبارهم الكبار من أجل تخفيض العقود والحديث مع اللاعبين.