شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يكشف مصير عاشور وفتحي و صالح جمعة واحتياجات فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على مصير أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور من المشاركة في تدريبات النادي الأهلي بعد عدم تجديد عقودهم مع النادي والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيوينة قائلا "الثلاثي لاعبين كبار وهم أعطوا جهد كبير للفريق، ونحترهم جميعا"، وتابع: "سيشاركون في تدريبات ومباريات الأهلي بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم، فهم لاعبين حتى نهاية الموسم في القلعة الحمراء".

وأشار سيد عبدالحفيظ قيام مسؤولو نادي بيراميدز بمخاطبة الأهلي قبل الحصول على توقيع نادي بيراميدز قائلا "أرفض التعليق على ملف توقيع فتحي لنادي بيراميدز ولكن ربنا يوفقه وأحمد فتحي لاعب كبير وقدم سنوات طويلة داخل النادي الأهلي واتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة وأحمد فتحي لاعب كبير ومهم وتأثير رحيله هيبان في نهاية الموسم " .

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفنى حدد احتياجاته من اللاعبين في الموسم الجديد قائلا "فايلر حسم احتياجات الموسم الجديد ولكن لم نتخذ خطوات التعاقد مع اللاعبين الجدد".

وتطرق سيد عبدالحفيظ إنه عقد جلسة مع مؤمن زكريا مهاجم الفريق سابقًا من أجل الاتفاق على بعض الأمور بشأن علاجه قائلا "عقدنا جلسة مع مؤمن زكريا لمعرفة رغباته وطلباته وسنقوم بتوفير جميعها".

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وأضاف عبدالحفيظ عن مصير صالح جمعة قائلا "صالح جمعة لا يمكن تحديد مصيره في الوقت الجاري بشأن رحيله من عدمه و فايلر قال إنه لا يحتاج لخدماته في يناير ولكن في تلك الفترة لا يمكن حسم مصيره الآن" .

وتابع سيد عبدالحفيظ على ملف تجديد عقود الثنائي مروان محسن وعمرو السولية مع القلعة الحمراء قائلا "مروان محسن عقده يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، وعمرو السولية ما زال أمامه موسمين و مروان محسن أمامه سنة ونصف وعمرو السولية أمامه سنتين ونصف، ولدينا ثوابت في ملف تجديد العقود يتم اتباعها و سنقوم بدراسة ملف الثنائي في الفترة المقبلة ولكن الثنائي مهم وسناقش الملف في أقرب وقت" .

وأختتم سيد عبد الحفيظ حديثة إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر، يتابع جميع اللاعبين المعارين قائلا "الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين ومنذ بداية الموسم، ونتابع الجميع ونحدد الاحتياجات و درسنا ملف جميع اللاعبين ونقوم بوضع الاحتياجات، أما عن القرار فلم يتم اتخاذه حتى الآن ولكن سيكون في أقرب وقت و محمد شريف لاعب جيد وكبير وأتمنى عودته ولكن لم نحسمها حتى الأن وسيتم تحديد بيعه أوعودته من خلال تحديد الاحتياجات في الموسم الجديد" .