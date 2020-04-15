سارة عصام لاعبة ستوك سيتي: فخورة أني مصرية وسأغادر الحجر الصحي غدًا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي الإنجليزي والمنتخب المصري للكرة النسائية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودتها إلى مصر ودخولها الحجر الصحي.

وتابعت: "سأغادر الحجر الصحي غدًا، ولا اعرف مصيري مع النادي الإنجليزي وانتظر مخاطبتهم بعد عودة النشاط الكروي لحسم موعد العودة"، وأضافت : "محمد صلاح لاعب كبير ولا يتأخر عن أي لاعب أو لاعبة في إنجلترا ولكن لم أتواصل معه".

وكانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على كرة القدم النسائيه، قد أجرت اتصالاً هاتفياً بلاعبة اكاديمية ستوك سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر للكرة النسائية الأول سارة عصام.

وحرصت عبد الحق خلال المكالمة الهاتفية الاطمئنان على اللاعبة، في ظل وجودها بالحجر الصحي، بعد عودتها من انجلترا نهاية الأسبوع الماضي، وفق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الصحة لعودة المصريين من الخارج.