شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: لاعبين بالزمالك اعترضوا على ضم التوأم وأول يوم "خدوهم بالحضن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال أحمد صالح، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن هناك لاعب كبير ونجم من نجوم نادي الزمالك - رفض ذكر اسمه - اعترضوا على إنضمام التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن إلى نادي الزمالك.
وأضاف أحمد صالح، إن أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يقصر في مفاوضاته مع القلعة الحمراء، موضحاً "أحمد فتحي وقع لنادي بيراميدز لأنه نظر إلى مصلحته وهذا لا يعيبه".
وتابع نجم الزمالك السابق : "حزنت كثيرًا لاستبعادي من لقاء القمة الشهير والذي خسر فيه الزمالك 6/1"، موضحاً "المشاركة في القمة يكون في تاريخك ولذلك حزنت من عدم المشاركة رغم الهزيمة"
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