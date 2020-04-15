شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس رافضا خوض انتخابات الجبلاية : "مش سكتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض مصطفى يونس نجم الأهلي ومصر السابق، فكرة الترشح لخوض انتخابات اتحاد الكرة القادمة ، مؤكدا ان هذا ليس طريقه ولا يريد التواجد في مجالس إدارات لانها "مش سكته".

وأضاف يونس انه لا يحب دخول الانتخابات والصراعات لأن هدفه العمل فقط ، ولذا فانه يوافق على العمل في اللجان الفنية أو الأماكن التي تحتاج رؤية وخبرات بعيدا عن المصالح والحسابات في العمل ومش طريقى تجميع الاصوات .

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وقال يونس قرار تقليص اللاعبين الأجانب بالدورى المصرى المنتظر تنفيذه في الموسم الجديد، قرار سليم 100% وتأخر كثير لان وجود الأجانب أضر الكرة المصرية بشكل كبير.

وكشف كابتن الاهلى الأسبق أن الأجانب سبب الكوارث التي تعانى منها الكرة المصرية في المنتخبات ووجود ثغرات في بعض المراكز أبرزها المهاجم ، حيث هناك سيطرة للمهاجمين الأجانب على اغلب الفرق بالدورى ، ومصطفى محمد مهاجم الزمالك ظهر بعدما اتيحت له فرصة للتألق ، وهناك غيره كثيرين يحتاجون للفرصة للظهور والحصول على فرصتهم .

وقال يونس أن المنتخبات الأكثر ضررا من وجود الأجانب ثم الأندية التي تصرف الملايين على شراء لاعبين من الخارج وفى نفس الوقت تقتل مواهب لديها .

وكشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية أن تقليص عدد الأجانب موجود في لائحة المسابقات من بداية الموسم ، وغير منطقى أن يكون 5 لاعبين محترفين في التشكيل الأساسى للفريق في الدورى المصرى، فلابد من إعطاء الشباب فرصة للتواجد، كما أننا نعانى حاليا من نقص في مركز الهجوم بسبب الأجانب.