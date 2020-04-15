شكرا لقرائتكم ياسر عبد الرؤوف: كل الحكام لديهم انتماءات كروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، إن التحكيم شرف وسمعه وأمانة، ولابد من النجاح في هذا المجال من خلال شخصية الحكم وقراراته العادلة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، اليوم الثلاثاء: "لجميع الحكام انتماءات، وذلك ليس له علاقة بعمل الحكم، قائلا: "ممكن تجامل علشان رزق المال، في قناة الأهلي لم يعاتبني أحد علي أي تصريح أخدته أو قرار، بالعكس المعاملة من جانبهم جيده جدا"

وأضاف” الضغوط على الحكم داخل الملعب أكبر من تحليل الأداء، الصورة عمرها ما بتكذب، اكيد الحقيقة بتبان لابد من الحفاظ على الصورة الشخصية للحكم “.

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وتنتظر جماهير الكرة المصرية حتى مطلع شهر مايو من أجل استئناف بطولة الدورى، بعدما قرر اتحاد الكرة مد تعليق المسابقة حتى نهاية شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعلن عن مد قرار وقف المسابقات 15 يوما إضافية تنتهى بنهاية شهر أبريل، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء بمد حظر التجول لأسبوعين، يأتى ذلك فى الوقت على وجود مؤشرات تبشر العودة للممارسة الكرة بشكل طبيعى.

في المقابل يمنح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل فضلاً إلى تأجيل المباريات الخاصة بالمنتخب فى التصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا بالكاميرون أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى، والتى يشارك فيهم أربعة أندية مصرية، أفضلية لاتحاد الكرة باستئناف بطولة الدورى ولعب المباريات دون توقف .