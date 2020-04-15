شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم: الزمالك فاوضني والمقاصة طلب 20 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة الحالي والأهلي سابقا أنه شعر أن فكرة انتقاله للزمالك صعبة للغاية واصفا اياها بالـ"ثقيلة" عليه.
وقال عبد المنعم خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "في بداية الموسم الجاري جلست مع أحد مسؤولي الزمالك، والمقاصة طلب 20 مليون جنيه للتخلي عني".
أضاف "الأمور توقفت بعد ذلك، وشعرت أن فكرة انتقالي للزمالك ستكون ثقيلة".
وقال عبد المنعم: "قبل سنوات، تلقى عاشور عرضا ضخما من السعودية كان سيؤمن مستقبله".
وأكمل "ما استغربته أن عاشور رفض ليبقى في الأهلي، الأمر كان غريبا بالنسبة لي بالنظر للمال المعروض عليه حينها".
وأتم "لم أكن أحب أن يقع عاشور في الاختيار المفروض عليه حاليا، وأتوقع اعتزاله في الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عادل عبد المنعم: الزمالك فاوضني والمقاصة طلب 20 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.