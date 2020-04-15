شكرا لقرائتكم أحمد عادل عبد المنعم: الزمالك فاوضني والمقاصة طلب 20 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مصر للمقاصة الحالي والأهلي سابقا أنه شعر أن فكرة انتقاله للزمالك صعبة للغاية واصفا اياها بالـ"ثقيلة" عليه.

وقال عبد المنعم خلال استضافته ببرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "في بداية الموسم الجاري جلست مع أحد مسؤولي الزمالك، والمقاصة طلب 20 مليون جنيه للتخلي عني".

أضاف "الأمور توقفت بعد ذلك، وشعرت أن فكرة انتقالي للزمالك ستكون ثقيلة".

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وقال عبد المنعم: "قبل سنوات، تلقى عاشور عرضا ضخما من السعودية كان سيؤمن مستقبله".

وأكمل "ما استغربته أن عاشور رفض ليبقى في الأهلي، الأمر كان غريبا بالنسبة لي بالنظر للمال المعروض عليه حينها".

وأتم "لم أكن أحب أن يقع عاشور في الاختيار المفروض عليه حاليا، وأتوقع اعتزاله في الأهلي".