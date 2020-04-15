شكرا لقرائتكم إيقاف عداء كيني لخروقات في جوازه البيولوجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى أمس الثلاثاء، أنها أوقفت بصورة مؤقتة العداء الكيني دانيال كينيوا بطل ماراثون لندن عام 2017 بسبب وجود بعض المخالفات في جوازه البيولوجي.
وقالت وحدة النزاهة على حسابها على تويتر: "قررت وحدة النزاهة بصورة مؤقتة إيقاف العداء دانيال كينيوا وانجيرو الاختصاصي في سباق الماراثون بمفعول فوري لخرقه قوانين الجواز البيولوجي الخاص به في ما يتعلق بقوانين مكافحة المنشطات".
وأوضحت أن التهمة الموجهة إلى العداء البالغ من العمر 27 عاماً هي "اللجوء إلى مواد ممنوعة".
وبالإضافة إلى فوزه بماراثون لندن عام 2017، حل كينيوا ثامناً في بطولة العالم التي أقيمت في العام ذاته في العاصمة البريطانية أيضاً قبل أن يحل خامساً في ماراثون نيويورك عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف عداء كيني لخروقات في جوازه البيولوجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.