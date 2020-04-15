شكرا لقرائتكم سارة عصام : أشكر الرئيس السيسي وسأغادر الحجر الصحي غدًا ولم اتواصل مع صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي الإنجليزي والمنتخب المصري للكرة النسائية، بأشكر الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودتى إلى مصر ودخولى الحجر الصحي.

وأضافت سارة عصام في تصريحات تلفزيوينة : "فخورة أني مصرية، الدول في الخارج تعاني من فيروس كورونا ولكن مصر اعادت أولادها وقامت بحجزنا في فندق كبير وهناك عناية طبية بنا لم أراها في أي بلد حول العالم".

وواصلت : "سأغادر الحجر الصحي غدًا، ولا اعرف مصيري مع النادي الإنجليزي وانتظر مخاطبتهم بعد عودة النشاط الكروي لحسم موعد العودة".

واستكملت : "محمد صلاح لاعب كبير ولا يتأخر عن أي لاعب أو لاعبة في إنجلترا ولكن لم أتواصل معه"

وجهت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية على جهودهم لإعادة المصريين من إنجلترا، مؤكدة أنها تُقضى فترة الحجر الصحى حاليا، فى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة.

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