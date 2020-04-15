شكرا لقرائتكم سارة عصام : أشكر الرئيس السيسي وسأغادر الحجر الصحي غدًا ولم اتواصل مع صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي الإنجليزي والمنتخب المصري للكرة النسائية، بأشكر الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودتى إلى مصر ودخولى الحجر الصحي.
وأضافت سارة عصام في تصريحات تلفزيوينة : "فخورة أني مصرية، الدول في الخارج تعاني من فيروس كورونا ولكن مصر اعادت أولادها وقامت بحجزنا في فندق كبير وهناك عناية طبية بنا لم أراها في أي بلد حول العالم".
وواصلت : "سأغادر الحجر الصحي غدًا، ولا اعرف مصيري مع النادي الإنجليزي وانتظر مخاطبتهم بعد عودة النشاط الكروي لحسم موعد العودة".
واستكملت : "محمد صلاح لاعب كبير ولا يتأخر عن أي لاعب أو لاعبة في إنجلترا ولكن لم أتواصل معه"
وجهت سارة عصام، لاعبة ستوك سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية على جهودهم لإعادة المصريين من إنجلترا، مؤكدة أنها تُقضى فترة الحجر الصحى حاليا، فى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة.
أضافت سارة عصام خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ملعب أون تايم، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أن كل الترتيبات التى خضعت لها فى مطار القاهرة كانت على أعلى مستوى، مشددة على أنها لم تتكلف أى مقابل مادى خلال تواجدها فى الحجر الصحى، قائلة: "لم نتكلف أى مقابل مادى منذ رجوعنا فى مصر حتى الآن".
اختتم لاعبة ستوك سيتى الإنجليزى تصريحاتها، قائلة: "لابد من تكاتف كل الجهود لتجاوز هذه الأزمة".
وكانت سارة عصام، قالت من قبل فى فيديو بثته عبر حسابها الرسمى بموقع انستجرام: "أنا فى فندق بالقرب من مطار القاهرة، وكنت في طائرة مصر للطيران، التى جاءت إلى مصر أول أمس، بصراحة كنت عاوزة أشارك بتجربتى وأشكر القائمين على النظام اللى نظمه المسئولين في المطار، والعاملين في الفندق والأطباء اللى بيكشفوا علينا مرتين فى اليوم بالفندق".
وأضافت :"الكل يتعامل باحترام وابتسامة وإيجابية في وسط الظروف اللى نعيشها، من أول ما نزلنا من الطائرة، الضباط قسمونا مجموعات كل مجموعة مكونه من 30 شخص ولها ضابط مسئول عنها وعملنا اختبار ودخلنا الشنط، وكان كل الأمورتتم بنظام وكل حاجة عدت بشكل كويس".
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