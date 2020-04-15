شكرا لقرائتكم كارتيرون يجتمع بجهازه المعاون لبحث قضايا فريق الزمالك استعدادا للمرحلة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسات مع الجهاز المعاون خلال الفترة الحالية في مقر اقامته لمناقشة الأمور الخاصة بفريق الكرة استعدادا للمرحلة المقبلة عقب عودة النشاط المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويبحث الجهاز الفني للزمالك اخر متابعات اللاعبين في التدريبات، وكذلك ملامح قائمة الفريق للموسم المقبل، والأماكن التي تحتاج لدعم وافضل الصفقات المتاحة، في ظل رغبة الجهاز الفني للحصول علي دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي عقب عودة النشاط حيث من المقرر ان يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي والذي لم يحدد موعده بعد.

ومن المنتظر أيضا ان يتم مناقشة ملف الأجانب، سواء الرباعي المتواجد في الفريق وهم اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو ، او الثلاثي المعار رزاق سيسيه في الاتحاد السكندري والنيجيري معروف يوسف المعار للمقاولون العرب والمغربي حميد احداد المعار الي الرجاء المغربي ، في ظل قرار اتحاد الكرة المنتظر بتقليص عدد الأجانب في الأندية الموسم المقبل الي 3 لاعبين فقط.

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فيما وضع نادى الزمالك قائمة من اللاعبين الذين حددتهم إدارة النادى مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، ستكون هي صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد دراسة احتياجات الفريق والميزانية وملف الانتقالات بالكامل.

وحددت إدارة الزمالك قائمة تضم كلا من الجزائري حسين بن عيادة ودونجا لاعب بيراميدز وحسام حسن مهاجم سموحة ووليد الكرتي لاعب الوداد، وكريم العراقي ظهير أيمن المصري، بخلاف عمر جابر الذي اصبح قريبا من العودة لبيته الزمالك في الصيف المقبل، وسيتم إجراء تعديلات في قائمة الصفقات وفقا لعملية المفاوضات مع اللاعبين وادارات انديتهم.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات الجرى الخاصة باللاعبين، وطلب من كل لاعب إجراء حصة جرى يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.