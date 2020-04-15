شكرا لقرائتكم حسام حسن: أتمنى تدريب المنتخب .. وقفزت بالزمالك 11 مركزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق، إنه كان يتمنى أن يتولى قيادة المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى أن قيادته للفراعنة كان مطلب جماهيرى، إلا إنه لم يحدث، قائلاً: "أنا أتمنى قيادة المنتخب، لكن الجمهور هو من يحكم على إذا كنت أستحق أم لا.

أضاف حسام حسن خلال حواره فى برنامج "ملعب أون تايم": "توليت تدريب الزمالك فى المركز الثالث عشر وأنهيت الموسم وهو فى المركز الثانى، وحققت انجازًا مع المصرى البورسعيدى بالوصول لكأس مصر والسوبر وخسارته بصعوبة أمام الأهلى، وكنت ثانى مدرب بعد محمود الجوهرى يتولى تدريب منتخبًا عربيًا بعيدًا عن منتخب مصر، وحققت تجربة ناجحة خلال قيادتى لمنتخب الأردن، وحصل على التصنيف الرابع كأفضل منتخب أسيوى وعربى".

وعن ردود أفعاله خلال إدارته للمباريات، قال حسام حسن، إنها ردول أفعال طبيعية، وإذا كانت صادرة من مدرب أجنبى سيقولون: "الله عليه مدرب حماسى وجميل".

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كما تحدث حسام حسن عن تولى تدريب الأهلي، مؤكدًا إنه يتمنى قيادة المارد الأحمر، إلا إنه لا يسعى وراء تحقيق تلك الأمنية عن طريق التقرب لبعض الأشخاص أو ما شبه ذلك.

تابع: "كنت سعيد جدًا بدخولى النادى الأهلي فى زيارتى الأخيرة وخوض مباراة خماسية، وشعرت كأنى راجع من السفر، وشعرت أن الجميع سعيد بوجودى، والذى كان يمنعنى عن دخول الأهلي هو انشغالى بعملى فى مجال التدريب".

أضاف حسام: "الأمور هادئة جدًا حاليًا، وزملائى القدامى المتواجدين فى الأهلي كانوا سعداء بوجودى فى النادى، مثلما كنت سعيد".