شكرا لقرائتكم حسام حسن: حب الجماهير ليس سببا في بقائي بمنصبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لا يحتمى بحب الجماهير خلال عمله فى مجال التدريب كما يروج البعض، موضحًا أن عمله وتفانيه فيه هو من يدفع الجماهير للتمسك ببقائه.

أضاف حسام خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إن حب الجماهير لن يكون السبب فى بقائه بمنصبه، بل عمله ونتائج هذا العمل هى من تجعله يستمر أو يرحل عن قيادة الفريق الذى يقوده.

Advertisements

وتابع : "هناك مدربين عندما يرحلوا يحملون السلبيات على المكان اللي شغالين فيه، لكننا بنحترم جميع من نعمل معهم، وتعبنا في المصري لحد ما بنينا فريق بمساعدة الإدارة وهما مكنوش مصدقين اننا موافقين والفريق مكنش فيه جون وكانوا مطلعين أحمد الشناوي إعارة لحد ما اجتهدنا وبنينا فريق بفضل الله وجمهور المصري والمحافظ اللواء عادل الغضبان، ونجحنا فى الوصول للمربع الذهبي ووواجهنا الأهلي في نهائي الكأس".

أضاف: "ثم تفاجأت أن الإدارة ستقوم ببيع بعض اللاعبين وليس لهم بديل، وهذا الأمر كان سيتسبب فى فشلنا، لذلك قررت الرحيل، وحينما رحلت لم يكن لدى عرض من بيراميدز، ثم تفاجأت بالعرض وقررنا خوض التجربة، والعرض المالي لم يكن الفيصل في قبولي تدريب بيراميدز، ورحيلى كان بقرار منى لأننى رفضت بعض السياسات داخل الفريق".

ثم عاد حسام حس وتطرق لأمر تولى تدريب الأهلي أو منتخب مصر، قائلاً: "هل أنا أقل من الناس اللي بتمسك تدريب المنتخب؟، ومن الافضل أن يكون المدرب صاحب اسم كبير مثل رابح ماجر او روجيه ميلا، وأنا رصيدى يسمحلي بتدريب الأهلى وخضت تجارب ناجحة في التدريب".