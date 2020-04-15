شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكي: البلدوز الجديد أفضل مهاجم في مصر وإكرامى محترم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد حسن مكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، باللاعب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، مؤكدا انه الأفضل في مصر.

وأضاف نجم الزمالك الساف فى تصريحات تلفزويونية : "مصطفي محمد أفضل مهاجم في مصر حالياً.. وشريف إكرامي حارس ذو شخصية قوية ومحترمة ولا يثير المشاكل.. ووائل جمعة هو أقوي مدافع لعبت أمامه وكنت بعمل له حساب"

وواصل : "عقدي مستمر مع سموحة للموسم القادم ولا توجد عروض حاليه من فرق أخري.. وإعارتى لصفوف الجونة كانت بطلب من حمادة صدقي مدرب الجونة وقتها"

وعلق أحمد حسن مكي عن تجربة التوأم مع سموحة، : "حسام حسن قدم استقالته لفقدان سموحة بعض النقاط وأتمنى له التوفيق

في سياق مختلف، تابع مكي: "اتدرب في المنزل حسب برنامج خاص بالنادي.. لاعبي سموحة التزمت بتعليمات الجهاز الفني وقدمت مباراة قوية أمام الأهلي"

أكد أحمد حسن مكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه اقترب من التوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات مشيرا أنه اهلاوي حتى وقع عقوده مع الزمالك.

وأضاف مكي في تصريحات تلفزوينية "جلست مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب وفشلت المفاوضات بسبب مغالاه إدارة حرس الحدود.. وأنا كنت اهلاوي حتى انضممت للزمالك ولم أكن أتخيل الانضمام للزمالك بسبب المشاكل الإدارية" واستكمل : "أحمد عيد عبد الملك من أسباب انضمامي للزمالك والنادي أضاف لي الكثير" وواصل : "أحمد حسام ميدو أكثر مدير فني ظلمني وهيكتور كوبر حقق المطلوب منه بالتأهل لنهائيات كأس العالم" أقرت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، برئاسة مجدي عبد الغني، بأحقية احمد حسن مكي، لاعب الجونة، في الحصول على 800 الف جنيه من نادي الزمالك. ونجح احمد سمير الحفناوي محامي اللاعب، في الحصول على حكم بصرف مستحقاته، المتأخرة لدى نادي الزمالك، بعدما قدم شكوى ضد القلعة البيضاء، لعدم صرف مستحقاته المالية المتأخرة على القلعة البيضاء. من ناحيته عبر مكي مهاجم الزمالك السابق،في وقت سابق عن إستيائه الشديد من تجاهل إدارة الزمالك للرد على إتصالاته خلال الفترة الأخيرة بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، مؤكدًا بأنه لم يكن ينوي اللجوء إلى الجبلاية للحصول على مستحقاته لكن عدم الرد على إتصالاته والتجاهل الذي واجهه دفعه إلى تقديم شكوى ضد الجبلاية. أعلن نادى الجونة عن ضم أحمد حسن مكى مهاجم فريق سموحه لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم هجوم الفريق الساحلى. Advertisements

مستند يفيد بغرامة اتحاد الكرة على الزمالك لصالح مكي

أكد أحمد حسن مكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه اقترب من التوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات مشيرا أنه اهلاوي حتى وقع عقوده مع الزمالك.

وأضاف مكي في تصريحات تلفزوينية "جلست مع عدلي القيعي ومحمد عبد الوهاب وفشلت المفاوضات بسبب مغالاه إدارة حرس الحدود.. وأنا كنت اهلاوي حتى انضممت للزمالك ولم أكن أتخيل الانضمام للزمالك بسبب المشاكل الإدارية"

واستكمل : "أحمد عيد عبد الملك من أسباب انضمامي للزمالك والنادي أضاف لي الكثير"

وواصل : "أحمد حسام ميدو أكثر مدير فني ظلمني وهيكتور كوبر حقق المطلوب منه بالتأهل لنهائيات كأس العالم"