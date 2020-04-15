شكرا لقرائتكم أيمن يونس: اللاعبون في الدوري المصري لا يستحقون أكثر ن 10 ملايين جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك سابقاً ان لاعبي الدوري المصري لا يستحقون في سوق الانتقالات أكثر من 10 ملايين جنيه لأفضل المتواجدين بالسوق حالياً.
وقال أيمن يونس خلال استضافته ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة اون تايم سبورت 2 ان اللاعب من حقه الحصول على مقابل مالي كبير لكن ان يرتبط الأمر بالنتائج في الملعب والبطولات التي يحققها وفي حالة اخفاقه لابد من أن يتضمن عقده بنوداً تمنح النادي حق خصم قيمة من مستحقات اللاعبين.
وتحدث أين يونس عن بداياته مع الزمالك وكيف تربى منذ أن كان لاعبا في سن الثامنة وحتى اعلن اعتزاله اللعب في كرة القدم.
وقال ان ما يشاهده حاليا من تراشق بين لاعبي الأهلي والزمالك ليس من سمات الكبار التي اكتسبوها في الناديين وهو أمر يحزنه.
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