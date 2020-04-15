شكرا لقرائتكم العميد: عمرو جمال كان سيصبح مهاجم مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أسطورة الهجوم المصرى حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اللاعب الذى كان سيصبح خليفته فى الملاعب، مشيرًا إلى أن عمرو جمال كان سيصبح مهاجم مصر الأول لولا تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.
أضاف حسام فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه معجب بأداء مصطفى محمد مهاجم الزمالك الحالى، لافتًا إلى إنه سيكون أمل مصر فى مركز المهاجم، مع عمرو جمال إذا استعاد مستواه.
وعن مروان محسن مهاجم الأهلى، قال هداف مصر: "مروان لاعب مجتهد وحظه عالى جدًا جدًا خاصة إنه بيلعب فى الأهلى ومنتخب مصر، والكثير من المدربين منحوه العديد من الفرص لكنه مجتهد".
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