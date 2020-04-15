شكرا لقرائتكم كريم حافظ: حزين لعدم إهتمام البدريو أتمنى العودة لتمثيل الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال كريم حافظ، لاعب مالاتيا سبور التركي، أن عدم إهتمام الجهاز الفني للمنتخب به الفترة الماضية أحزنه.
وأضاف لاعب مالاتيا سبور التركي عبر سكايب فى تصريحات تلفزيوينة : "أقدم مباريات قوية بالدوري وصنعت هدفين في 6 مباريات منذ انضمامي لمالاتيا سبور في الشتاء، وأتواصل دائما مع محمد النني لكن حديثنا خارج كرة القدم".
وواصل : "لم يتواصل معي حسام البدري منذ تعيينه مديرا فنيا لمنتخب مصر، وعدم إهتمام الجهاز الفني بالفترة الماضية أحزنني".
واستكمل : "كنت دائم التواجد بمنتخب مصر تحت قيادة كوبر وأتمنى العودة لتمثيل الفراعنة"
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