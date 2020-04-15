شكرا لقرائتكم أول تعليق من حمدي النقاز على أزمته مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، على أزمته مع القلعة البيضاء قائلا صفحة انطوت وانتهت بالنسبة له بعدما فسخ عقده من طرف واحد لعدم صرف مستحقاته.

وقال التونسي في تصريحات تلفزيونية : "أسعى للانتقال إلى ناد كبير خلال الفترة المقبلة واستكمال مشوارى الكروي، وليس لدي وكيل لاعبين وإنما محامي يتولى إدارة أمورى، موضحًا أن هناك تنسيق دائم بينهما في العمل

فيما كشف التونسي أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق أن العقوبات التي أقرها فيفا في قضية فسخ عقد اللاعب مع الزمالك تنص على منح النقاز مستحقاته وتهديد النادي بمنعه من القيد في حال عدم الالتزام بسداد المستحقات المالية المتأخرة.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت: "فيفا رفض الشكوى المقدمة من الزمالك ضد النقاز وألزمه بدفع تعويض بقيمة مليون و250 ألف دولار، مع ضرورة سدادها خلال 45 يوما من تاريخه، وإلا يصبح مهدد بالمنع من إبرام صفقات لثلاث فترات قيد. أردف: في حال عدم التزام الزمالك بالعقوبات سيكون نتيجة ذلك هبوطه إلى دوري الدرجة الأدنى ، مشيرا إلى أن العقوبة المالية عبارة عن قيمة 4 شهور مستحقة للاعب بخلاف بعض المستحقات الأخرى وقيمة الغرامة الموقعة على النادي. .