شكرا لقرائتكم ضياء عبدالصمد: عرض بيراميدز لفتحي مغري ومن حق تريكة يطلب "مليار" جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ضياء عبدالصمد، نجم النادي الأهلي سابقًا، وجود مبالغة في عقود لاعبي الدوري المصري وخاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز حيث وصفها بانها مبالغ فيها للغاية.

وأضاف عبدالصمد في تصريحات تلفزيونية قائلا: "لا يوجد لاعب يستحق الحصول على 4 ملايين جنيه كراتب سنوي وهذا أقصى تقدير، وكمان لا يستحق أن تتخطى صفقة أي لاعب محلي 4 ملايين أيضًا حد أقصى".

وواصل ضياء: "لو تم مقارنة هذه اللاعبين بالجيل الماضي، فعلى سبيل المثال لو أبو تريكة بيلعب مع هؤلاء اللاعبين وبالمقارنة بهذه الرواتب فأبو تريكة يستحق الحصول على مليار جنيه"

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وعلق عبدالصمد، على رحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال : "أحمد فتحي صنع تاريخ داخل النادي الأهلي، وبالطبع يجب تقدير النادي ولكن هو اتخذ القرار المناسب لمصلحته الشخصية".

وأوضح : "أحمد فتحي تلقى عرض مغري للغاية من نادي بيراميدز أعتقد أنه من الصعب أن يتم رفض هذا العرض"