محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الثلاثاء.
حسام حسن يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ويطلب إظهار الحقيقة
سيد عبد الحفيظ يوضح حقيقة رفضه تخفيض راتبه
لاعب الزمالك السابق يتحدث عن القيمة المالية لأعلى لاعب في مصر
أحمد حسن مكي يتحدث عن أكثر مدرب ظلمه.. وسبب انضمامه للزمالك
النقاز يوضح تفاصيل أزمته مع الزمالك.. ورسالة للأهلي
سيد عبد الحيظ يوضح موقف الأهلي من تخفيض العقود
الغندور: هل كان سيُحقق حسام وإبراهيم 12 بطولة لو انتقلا لغير الزمالك؟
ريكاردو: أتذكر مباراتي الفاصلة أمام الأهلي.. ورفضت تدريب الزمالك
وردة: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو
كلوب يتحدث عن.. "معنويات" لاعبيه.. حلاقة الشعر الجديدة.. والاحتفال بأعياد الميلاد
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الثلاثاء..النقاز يوضح تفاصيل أزمته مع الزمالك..وحقيقة تخفيض راتب عبد الحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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