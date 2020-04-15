"مفيش دوري مستكمل".. مرتضى منصور يفتح النار على الجنايني والنقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، وحمدي النقاز لاعب الفريق السابق.

وكان حمدي النقاز ومحاميه قد قاما بالإعلان في وقت سابق عن حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح اللاعب في قضيته ضد نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "الزمالك" "النقاز لاعب خائن وهرب من الزمالك، توسل لفرجاني ساسي من أجل العودة ورفضنا طلبه".

وأكمل "النقاز طلب من الفيفا فسخ التعاقد، نحن في الأساس لا نريده وبالتالي لا يوجد أي أزمة، حتى الأن لم يصل لنا الحكم".

وواصل "سنحصل على تعويض من النقاز، وأوجه سؤال لنصر عزام، ماذا تفعل في الفيفا بعد أن قمنا بالاستغناء عن خدماتك".

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وصرح "هل يتواجد نصر عزام في فيفا من أجل ملفات الزمالك، كل يوم نسمع عن قضية، من يحميك هناك؟".

وانتقل للحديث عن عمرو الجنايني قائلا "كل يوم يخرج ويصرح بأنه أقوى من الأهلي والزمالك، لماذا لم تحدد حتى الأن موعد عودة الدوري".

وأضاف "حدد لنا موعد لعودة الدوري سواء بعد شهر أو اثنين، نحن أندية لديها مسؤوليات، نريد تنظيم الحقوق والواجبات".

وشدد "لقد حددت من قبل مهلة من أجل تحديد موعد عودة الدوري، بعد تلك المهلة، هناك ١٤ نادياً لن يستمروا معكم في تلك المهزلة".

واستكمل "العب الدوري أنت وفضل، احترموا أنفسكم، نحن أندية كبيرة".

واختتم تصريحاته قائلا "الأمر أصبح واضح، مفيش دوري مستكمل، لا يوحد أزمة بالنسبة لنا اذا حددوا أي موعد، لكن ليس منطقياً يتم التأجيل كل اسبوعين".