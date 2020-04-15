حسام حسن يتسائل: ماذا يمنعني من تدريب الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام حسن، المدير الفني السابق لبيراميدز، رغبته في تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، مؤكدا أنه مؤهل أن يكون ضمن الترشيحات.

وقال حسام حسن في حواره مع "أون تايم سبورتس" : "أتمنى تولي قيادة الأهلي لكني لا أسعى لها، هناك مَن يقول أني أحاول التقرب لكني لم أفعل ذلك ولا أتمنى أكون كذلك".

وأضاف: "رأي النقاد هو الذي يؤهلني لهذا المنصب، هل هو من حقي أم لا؟ لا أستطيع قول هذا وعملي هو الذي يتحدث عني، اجتدهت خلال مسيرتي التدريبية ولا توجد مساندة أهم من مساندة ربنا".

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وأكمل: "قد تكون هناك أيادي لا ترغب في أن أتولى تدريب الأهلي، لكن فلنناقش ذلك مع الجمهور سواء كنا نتحدث عن تدريب الأهلي أو منتخب مصر، الجمهور هو الفيصل لأنه أساس لعبة كرة القدم".

وتابع: "أريد معرفة مقاييس اختيار المدربين في الأهلي ومنتخب مصر، بالتأكيد أي شخص يتمنى تدريب الأهلي لكني لا أسعى لها".

وأكد: "إذا قيمت نفسي كمدير فني فإني حققت نجاحات مع المصري والأردن والزمالك، ونتائج جيدة في ظروف صعبة مع أندية أقل من الأهلي والزمالك، كل هذا يؤهلني أم لا؟".

وأتم قائلا: "عندما تتم مقارنتي مع المدربين الذين يتولون القيادة الفنية، هل أنا أقل منهم أم أكبر أم لا أصلح؟ ما الذي يمنعني من تدريب الأهلي؟ لنا حق وأرى نفسي مؤهلا أن أكون ضمن الترشحيات".