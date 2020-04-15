أحمد حسن مكي يتحدث عن أكثر مدرب ظلمه.. وسبب انضمامه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسن مكي، مهاجم فريق سموحة، أن فترة تواجده مع الزمالك أضافت له الكثير رغم قصرها، لافتا أنه استفاد من تلك التجربة.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج نمبر وان عبر قناة النهار:" لعبت لناشئي الأهلي لكن فترة تألقي كانت في الحرس وسموحة وجلست مع عدلي القيعي للتوقيع للقلعة الحمراء لكن مغالاة حرس الحدود كانت سبب فشل الانتقال".

وأضاف، أن أحمد عيد عبد الملك زميله في حرس الحدود كان سببا في انتقاله إلى الزمالك، لافتا أنه تشرف بارتداء القميص الأبيض لفترة من مسيرته.

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وأوضح، أن أكثر مدرب ظلمه هو احمد حسام ميدو، حين كان مدربا في فريق الزمالك، بسبب عدم الاعتماد عليه بعدما كان يلعب بشكل أساسي قبل قدومه لتدريب الفريق.

وأشار إلى أنه جلس مع مرتضى منصور وطلب منه الرحيل عن الزمالك بسبب عدم اعتماد ميدو عليه بشكل أساسي، لكن طلبه رفض وأبلغه مرتضى بضرورة الجلوس مع ميدو والحصول على الضوء الأخضر للسماح له بالرحيل.

وأتم مكي تصريحاته:" ميدو وعدني بالمشاركة لو فضلت الاستمرار مع الزمالك لكنه هذا لم يحدث وظل يستبعدني عن التشكيل الأساسي للفريق".