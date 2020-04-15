لاعب الزمالك السابق يتحدث عن القيمة المالية لأعلى لاعب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يرى أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن أعلي لاعب في مصر حاليا يستحق 2 مليون جنيه فقط هذه كقاعدة، لكن هناك دائما استثناء.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع عبر قناة النهار:" لا أجد لاعب في مصر حاليا يستحق أن يدفع له أكثر من 2 مليون جنيه".

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وأضاف، أن الأرقام التي تدفع حاليا للاعبي الدوري مبالغ فيها بشكل كبير، وهناك لاعبين لا يستحقون تلك الأرقام التي دفعت لهم.

وأوضح، أن صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي تسببت في أزمة بين الأهلي والتجديد للثلاثي عبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد فتحي.

وأشار إلى ان هناك لاعبين كثر لم يكن يستحقوا ارتداء قميص الأهلي أو الزمالك، مطالبا بوضع سقف لعقود اللاعبين المصريين والأجانب.